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توقعات بأن تدر السياحة المحلية في الصين قرابة 600 مليار دولار هذا العام

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سياحة داخلية في الصين
سياحة داخلية في الصين
اقتصاد الصين

توقعات بأن تدر السياحة المحلية في الصين قرابة 600 مليار دولار هذا العام

من المتوقع القيام بإجمالي 3.98 مليار رحلة داخلية في عام 2022

دبي - العربية.نت

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قال داي بين، رئيس أكاديمية السياحة الصينية، إنه من المتوقع أن تصل إيرادات السياحة المحلية في الصين إلى 3.81 تريليون يوان (حوالي 598 مليار دولار أميركي) في عام 2022.

ومن المتوقع القيام بإجمالي 3.98 مليار رحلة داخلية في عام 2022، أي ما يقرب من 70% من مستويات عام 2019، قبل جائحة كورونا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

حقق قطاع السياحة في البلاد انتعاشًا متقلبًا في عام 2021. وبلغ عدد الرحلات الداخلية في عام 2021 وفق التقديرات 3.43 مليار رحلة، بزيادة 19% عن عام 2020.

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وقد بلغت إيرادات السياحة المحلية في الصين في عام 2021، أكثر من 3 تريليونات يوان، بارتفاع نسبته 35% على أساس سنوي.

وأشار رئيس أكاديمية السياحة الصينية إلى أن القوتين الدافعتين لانتعاش قطاع السياحة هما طلب سكان الحضر على الترفيه، وطلب سكان الريف على المعالم السياحية.

وقال داي إن الأنشطة الترفيهية المحلية والرحلات قصيرة الأجل والرحلات ذاتية التوجيه، إلى جانب الرحلات العائلية ورحلات الخبرة الثقافية، ستصبح اتجاهات جديدة في عام 2022.

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