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بريطانيا: اختبارات كورونا للقادمين لم تعد مطلوبة

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فيروس كورونا

بريطانيا: اختبارات كورونا للقادمين لم تعد مطلوبة

المدارس ستبقى مفتوحة بأميركا.. و335 ألف إصابة اليوم بفرنسا

دبي - العربية.نت

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خففت الحكومة البريطانية قيود السفر إلى إنجلترا، على الرغم من تفشي حالات فيروس كورونا.

وأكدت الحكومة أن اختبارات ما قبل السفر لإنجلترا للكشف عن كورونا لم تعد مطلوبة.

وعلى مستوى الولايات المتحدة، وبرغم ارتفاع الإصابات فقد شدد البيت الأبيض على بقاء المدارس مفتوحة أمام الطلاب.

وفي فرنسا اقتربت حصيلة إصابات كورونا اليوم من 335,000 حالة.

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من جهتها أعلنت هونغ كونغ الأربعاء حظر الرحلات الجوية من 8 دول بعد تفشي لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، حيث بدأ بإصابة طواقم جوية وامتد إلى المدينة التي تسعى لتطبيق استراتيجية "صفر كوفيد" صارمة.

قالت المسؤولة التنفيذية للمدينة كاري لام للصحافيين "لن يُسمح لرحلات الركاب من تلك الدول بالهبوط في هونغ كونغ، ولن يُسمح للأشخاص الذين أقاموا في تلك الدول بركوب طائرات متجهة إلى هونغ كونغ، ومن بينها رحلات الترانزيت".

وأوضحت أن القرار يشمل أستراليا وكندا وفرنسا والهند وباكستان والفلبين وبريطانيا والولايات المتحدة.

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