"الإمارات" و"فلاي دبي" تستحوذان على 72% من رحلات دبي إلى أوروبا في يناير

تستحوذ "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" على 71.6% من إجمالي الرحلات المجدولة من دبي إلى أوروبا خلال يناير/كانون الثاني 2022.

وأشار تقرير "سيملي فلاينج" إلى أنه من المقرر أن تشغل نحو 29 شركة طيران دولية رحلاتها بين دبي وأوروبا؛ أي بما يعادل 3215 رحلة مغادرة على مدار يناير/كانون الثاني 2022.

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وأوضح التقرير أن طيران الإمارات تستحوذ على نحو رحلة واحدة من كل رحلتين؛ أي بنسبة (51.8%) من هذه الرحلات، وعند إضافة «فلاي دبي»، فإن الناقلتين تستحوذان على سبع رحلات من كل عشر (71.6%) بين أوروبا ودبي، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية

ولفت التقرير إلى أن سوق الرحلات من أوروبا إلى دبي يعد سوق مهماً للغاية، وليس فقط لركاب الترانزيت، ولكن بشكل متزايد للسوق السياحي، بما في ذلك من روسيا.

وأشار التقرير إلى أنه في يناير 2022، هناك 74 مطاراً أوروبياً لديه رحلات بدون توقف أو توقف واحد مع دبي، تشغلها 29 شركة طيران، وفقاً لمعلومات الجداول الزمنية المتاحة عبر "Cirium" والتي تشمل المطارات الموجودة في تركيا وروسيا أيضاً.