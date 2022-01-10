"أبوظبي للتنمية" يبرم اتفاقية استثمار سياحي في تايلاند بـ 104.8 مليون دولار 

وقع صندوق أبوظبي للتنمية، مع شركة ماينور إنترناشونال "مينت" اتفاقية استثمار ضمن قطاع السياحة والضيافة بقيمة 385 مليون درهم (104.8 مليون دولار) للاستثمار في تايلاند

ويتعاون الصندوق مع شركة "مينت" بحصص في خمسة مواقع سياحية في تايلاند، تتضمن منتجع أنانتارا ريفرسايد بانكوك، وفندق أفاني ريفرسايد بانكوك، ومركز ريفرسايد بلازا للتسوق في بانكوك، ومنتجع أنانتارا لايان فوكيت ومنتجع فور سيزونز كوه ساموي.

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تمثل هذه الاتفاقية أولى استثمارات صندوق أبوظبي للتنمية في قطاع السياحة والضيافة في تايلاند، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويعد هذا القطاع رافداً أساسياً في نمو الاقتصاد التايلندي، ويساهم بنسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وتبلغ نسبة مساهمة صندوق أبوظبي للتنمية في هذه الوجهات 40% ضمن هذا الاستثمار المشترك، أما مساهمة شركة "مينت" فتبلغ 60%، الأمر الذي يعكس الأداء المميز لشركة "مينت" في إدارة الوجهات السياحية، إلى جانب رؤية الصندوق الإيجابية لمستقبل الاقتصاد في قطاع السياحة والضيافة في تايلاند.

تعد شركة "مينت" من كبرى الشركات العاملة في قطاع السياحة والضيافة في منطقة أسيا والمحيط الهادي، حيث تدير أكثر من 520 فندقاً ومنتجعاً.

ويشكل هذا التعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية بالنسبة لـ"مينت" خطوة بالغة الأهمية نظراً لدوره في تعزيز الميزانية العامة للشركة وخفض حجم ديون الشركة وتحسين وضعها المالي.