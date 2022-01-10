.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"أبوظبي للتنمية" يبرم اتفاقية استثمار سياحي في تايلاند بـ 104.8 مليون دولار 

  • الخط
جزيرة بوكيت في تايلاند
جزيرة بوكيت في تايلاند
سياحة

"أبوظبي للتنمية" يبرم اتفاقية استثمار سياحي في تايلاند بـ 104.8 مليون دولار

أولى استثمارات الصندوق بقطاع السياحة في تايلاند

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وقع صندوق أبوظبي للتنمية، مع شركة ماينور إنترناشونال "مينت" اتفاقية استثمار ضمن قطاع السياحة والضيافة بقيمة 385 مليون درهم (104.8 مليون دولار) للاستثمار في تايلاند

ويتعاون الصندوق مع شركة "مينت" بحصص في خمسة مواقع سياحية في تايلاند، تتضمن منتجع أنانتارا ريفرسايد بانكوك، وفندق أفاني ريفرسايد بانكوك، ومركز ريفرسايد بلازا للتسوق في بانكوك، ومنتجع أنانتارا لايان فوكيت ومنتجع فور سيزونز كوه ساموي.

تمثل هذه الاتفاقية أولى استثمارات صندوق أبوظبي للتنمية في قطاع السياحة والضيافة في تايلاند، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

رغم موجة كورونا.. تايلاند تمضي في إنقاذ قطاعها السياحي سياحة وسفر سياحة رغم موجة كورونا.. تايلاند تمضي في إنقاذ قطاعها السياحي

ويعد هذا القطاع رافداً أساسياً في نمو الاقتصاد التايلندي، ويساهم بنسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وتبلغ نسبة مساهمة صندوق أبوظبي للتنمية في هذه الوجهات 40% ضمن هذا الاستثمار المشترك، أما مساهمة شركة "مينت" فتبلغ 60%، الأمر الذي يعكس الأداء المميز لشركة "مينت" في إدارة الوجهات السياحية، إلى جانب رؤية الصندوق الإيجابية لمستقبل الاقتصاد في قطاع السياحة والضيافة في تايلاند.

تعد شركة "مينت" من كبرى الشركات العاملة في قطاع السياحة والضيافة في منطقة أسيا والمحيط الهادي، حيث تدير أكثر من 520 فندقاً ومنتجعاً.

ويشكل هذا التعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية بالنسبة لـ"مينت" خطوة بالغة الأهمية نظراً لدوره في تعزيز الميزانية العامة للشركة وخفض حجم ديون الشركة وتحسين وضعها المالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مفاجأة لن تصدقها.. نزلات البرد قد توفر مناعة ضد كورونا! مفاجأة لن تصدقها.. نزلات البرد قد توفر مناعة ضد كورونا!
هذه الأطعمة تكافح كوفيد وفلورونا... البروتين سر النجاة هذه الأطعمة تكافح كوفيد وفلورونا... البروتين سر النجاة
الأكثر قراءة
هذه حقيقة وفاة الفنان المعتزل محمد العربي هذه حقيقة وفاة الفنان المعتزل محمد العربي
عالم فيروسات شهير يحذر من جائحتين! عالم فيروسات شهير يحذر من جائحتين!
خبير بريطاني يسير عكس الاتجاه: خبير بريطاني يسير عكس الاتجاه: "أوقفوا اللقاحات وتعايشوا مع كورونا"
ملياردير التشفير.. ثروته تهدد عرش ملوك التكنولوجيا ملياردير التشفير.. ثروته تهدد عرش ملوك التكنولوجيا
فيديوهات متبادلة تشعل أزمة الكبيسي وأحلام.. والكويت تشكل لجنة تحقيق فورية فيديوهات متبادلة تشعل أزمة الكبيسي وأحلام.. والكويت تشكل لجنة تحقيق فورية
زوجة وائل الإبراشي تفجر مفاجأة حول تدهور صحته ووفاته زوجة وائل الإبراشي تفجر مفاجأة حول تدهور صحته ووفاته
قبل أن تذهب
الغموض يكتنف مشاركة بطل العالم في التنس ببطولة أستراليا
الغموض يكتنف مشاركة بطل العالم في التنس ببطولة أستراليا
اكتشف المزيد