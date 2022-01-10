مطار دبي يستقبل 24.6 مليون مسافر خلال 11 شهراً

استقبل مطار دبي الدولي نحو 3.88 مليون مسافر خلال نوفمبر 2021، بنمو 13.4% مقارنة مع 3.42 مليون مسافر خلال أكتوبر 2021، فيما سجل المطار نموا قويا في أعداد المسافرين بنسبة 145% مقارنة مع 1.58 مليون مسافر في نوفمبر 2020.

وأظهرت بيانات هيئة دبي للطيران المدني أنه منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر 2021، وصل عدد المسافرين في مطار دبي الدولي إلى نحو 24.62 مليون مسافر دولي، وهو أعلى بقليل من إجمالي المسافرين خلال الفترة المقابلة من العام 2020، الذي بلغ 24.08 مليون مسافر.

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وتزامنا مع انطلاق "إكسبو 2020 دبي"، شهد مطار دبي الدولي نحو 7.3 مليون مسافر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

وواصل المطار تسجيل نمو في أعداد المسافرين خلال العام 2021 منذ شهر مايو/أيار، تزامناً مع تزايد حركة النشاط السياحي في دبي، وصولا إلى الموسم الشتوي، وبدء معرض «إكسبو 2020 دبي». وكان شهر نوفمبر الأكثر ازدحاماً في أعداد المسافرين خلال 2021 بنحو 3.88 مليون مسافر.