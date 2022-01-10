.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مطار دبي يستقبل 24.6 مليون مسافر خلال 11 شهراً

  • الخط
مطار دبي
مطار دبي
اقتصاد دبي

مطار دبي يستقبل 24.6 مليون مسافر خلال 11 شهراً

بلغ عدد المسافرين عبر المطار منذ انطلاق إكسبو حتى نوفمبر 7.3 مليون مسافر

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

استقبل مطار دبي الدولي نحو 3.88 مليون مسافر خلال نوفمبر 2021، بنمو 13.4% مقارنة مع 3.42 مليون مسافر خلال أكتوبر 2021، فيما سجل المطار نموا قويا في أعداد المسافرين بنسبة 145% مقارنة مع 1.58 مليون مسافر في نوفمبر 2020.

وأظهرت بيانات هيئة دبي للطيران المدني أنه منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر 2021، وصل عدد المسافرين في مطار دبي الدولي إلى نحو 24.62 مليون مسافر دولي، وهو أعلى بقليل من إجمالي المسافرين خلال الفترة المقابلة من العام 2020، الذي بلغ 24.08 مليون مسافر.

وتزامنا مع انطلاق "إكسبو 2020 دبي"، شهد مطار دبي الدولي نحو 7.3 مليون مسافر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

وواصل المطار تسجيل نمو في أعداد المسافرين خلال العام 2021 منذ شهر مايو/أيار، تزامناً مع تزايد حركة النشاط السياحي في دبي، وصولا إلى الموسم الشتوي، وبدء معرض «إكسبو 2020 دبي». وكان شهر نوفمبر الأكثر ازدحاماً في أعداد المسافرين خلال 2021 بنحو 3.88 مليون مسافر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عالم فيروسات شهير يحذر من جائحتين! عالم فيروسات شهير يحذر من جائحتين!
الخلطة السحرية لعبور حاجز الـ100 عام.. ماذا يفعل المعمرون؟ الخلطة السحرية لعبور حاجز الـ100 عام.. ماذا يفعل المعمرون؟
الأكثر قراءة
وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي بسبب تداعيات كورونا وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي بسبب تداعيات كورونا
صورتها هزت اليمن.. امرأة مربوطة بعمود وهذه تهمتها صورتها هزت اليمن.. امرأة مربوطة بعمود وهذه تهمتها
الصحة العالمية تكشف سبب الزيادة الحادة بإصابات أوميكرون الصحة العالمية تكشف سبب الزيادة الحادة بإصابات أوميكرون
قرار حكومي يفاجئ معلمة المنصورة.. هذا ما كشفته مصادر للعربية.نت قرار حكومي يفاجئ معلمة المنصورة.. هذا ما كشفته مصادر للعربية.نت
كورونا يضرب الوسط الفني مجدداً.. وهؤلاء ضحاياه كورونا يضرب الوسط الفني مجدداً.. وهؤلاء ضحاياه
حبات صغيرة لذيذة تمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية حبات صغيرة لذيذة تمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية
قبل أن تذهب
العراق.. الإطار التنسيقي يتجرع كأس الهزيمة الثانية وينتظر الثالثة
العراق.. الإطار التنسيقي يتجرع كأس الهزيمة الثانية وينتظر الثالثة
اكتشف المزيد