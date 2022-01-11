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أسعار الغرف الفندقية في دبي تسجل أعلى معدل شهري منذ 2015

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أسعار الغرف الفندقية في دبي تسجل أعلى معدل شهري منذ 2015

هذا الأداء القياسي يأتي بدعم تنظيم فعاليات إكسبو 2020 دبي بالإضافة إلى موسم العطلات

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات مؤسسة "إس تي آر" المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية، أن أسعار الغرف الفندقية في دبي خلال ديسمبر الماضي سجلت أعلى معدل شهري منذ شهر يناير 2015.

وذكرت المؤسسة في تقرير، اليوم الثلاثاء، أن هذا الأداء القياسي يأتي بدعم تنظيم فعاليات إكسبو 2020 دبي بالإضافة إلى موسم العطلات.

ويبلغ متوسط السعر اليومي في دبي خلال ديسمبر الماضي 956 درهماً، فيما بلغ متوسط إشغال فنادق الإمارة خلال الشهر 78.2%.

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وبلغت الإيرادات لكل غرفة المتاحة 747 درهماً وهي الأعلى منذ مارس 2015.

وبلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية في تاريخ 31 ديسمبر 2021 بلغ 1963 درهماً وهو الأعلى في تاريخ البيانات الفندقية التي تسجلها المؤسسة عن القطاع في دبي.

وسجلت دبي في ذات اليوم أعلى معدل لإيرادات الغرفة المتاحة منذ 31 ديسمبر 2015 حيث بلغ 1743 درهماً.

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