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أعداد المسافرين في مطار هيثرو تتراجع 25% في 2021 مقارنة بـ 2019

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مطار هيثرو الدولي في لندن
مطار هيثرو الدولي في لندن
اقتصاد بريطانيا

أعداد المسافرين في مطار هيثرو تتراجع 25% في 2021 مقارنة بـ 2019

600 ألف مسافر ألغوا حجوزاتهم عبر مطار هيثرو في ديسمبر

دبي - العربية.نت

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أظهرت الإحصاءات الرسمية في بريطانيا تراجع أعداد المسافرين عبر مطار هيثرو بنسبة 12% خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.

وتعامل أكبر مطار في البلاد مع 19.4 مليون مسافر العام الماضي، أي أقل بنسبة 25% عن عام 2019، أي ما قبل انتشار جائحة كورونا.

جاء ذلك في وقت سجل المطار إلغاء أكثر من ستمئة ألف مسافر حجوزات سفرهم في شهر ديسمبر، وذلك مع ارتفاع حالات الإصابة بمتحور كورونا وتشديد الإجراءات المرتبطة بالحجر الصحي والسفر.

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