أعداد المسافرين في مطار هيثرو تتراجع 25% في 2021 مقارنة بـ 2019

أظهرت الإحصاءات الرسمية في بريطانيا تراجع أعداد المسافرين عبر مطار هيثرو بنسبة 12% خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.

وتعامل أكبر مطار في البلاد مع 19.4 مليون مسافر العام الماضي، أي أقل بنسبة 25% عن عام 2019، أي ما قبل انتشار جائحة كورونا.

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جاء ذلك في وقت سجل المطار إلغاء أكثر من ستمئة ألف مسافر حجوزات سفرهم في شهر ديسمبر، وذلك مع ارتفاع حالات الإصابة بمتحور كورونا وتشديد الإجراءات المرتبطة بالحجر الصحي والسفر.