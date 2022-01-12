بعد قضاء فترة العزل.. الكويت تسمح بدخول المسافرين المصابين بكورونا

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، أنه سيجري السماح للقادمين المصابين بفيروس كورونا بدخول البلاد بعد قضائهم فترة العزل، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء 12 يناير الجاري.

وقالت الإدارة في تعميم إنه بناء على تعليمات السلطات الصحية على المحصنين تقديم شهادة PCR إيجابية خلال فترة من 7 ـ 26 يوما قبل تاريخ الوصول، أما غير المحصنين فيقدمون شهادة PCR إيجابية خلال فترة من 10 ـ 28 يوما قبل تاريخ الوصول.

مادة اعلانية

قرر مجلس الوزراء الكويتي تحديد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز نسبة 50%.

وأسند قرار مجلس الوزراء إلى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يجاوز هذه الحدود على أن يعمل بالقرار اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر، وتكليف ديوان الخدمة المدنية بتنفيذ القرار.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم عبر الحساب الرسمي للمركز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن مجلس الوزراء دعا القطاع الخاص لتخفيض عدد العاملين في مقار العمل إلى الحد الأدنى الممكن لتسيير الأعمال.