عُمان.. اتفاقية لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع يتي السياحي باستثمارات مليار دولار

وقّعت الشركة العُمانية للتنمية السياحية "مجموعة عُمران" اتفاقية شراكة تطويرية مع شركة دايموند للتطوير العقاري لتطوير المرحلة الأولى من مشروع يتي السياحي المتكامل بقيمة استثمارية تبلغ نحو مليار دولار.

وأثمر عن هذه الشراكة تأسيس شركة التطوير والاستثمار المستدام لتتولى مهمات تنفيذ هذه المرحلة من المشروع.

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وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران، هاشل بن عبيد المحروقي، إن المرحلة الأولى من المشروع التي سُتنفَّذ على مساحة تصل إلى 900 ألف متر مربع، ستركّز على إنشاء مشروع سياحي مُستدام متعدد الاستخدامات، وستضم مجموعة من المرافق الرئيسية كالمتنزهات والمرافق العامة والوحدات السكنية والمحلات التجارية والمرافق التعليمية ومرافق للضيافة، والمطاعم والمقاهي ومركز للفروسية وغيرها، ومن المؤمّل أن يتم إطلاقه رسميًا والكشف عن جميع تفاصيله قريبًا، نقلاً عن وكالة الأنباء العُمانية.

ويعدُّ مشروع يتي السياحي المتكامل أحد أبرز المشروعات السياحية التي يجري تطويرها في سلطنة عُمان حيث يمتد على مساحة تزيد على 11 كيلومترًا مربعًا.

ومن المتوقع أن تُسهم المرحلة الأولى في إيجاد 900 وظيفة مباشرة وغير مباشرة وفتح مجالات رحبة للتعاون مع القطاع الخاص والشركات المحلية، علاوة على الفرص الريادية المتنوّعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.