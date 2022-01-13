فرنسا تخفف غداً قيود السفر إلى بريطانيا

أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، عن تخفيف قيود السفر إلى بريطانيا اعتبارا من الغد.

كانت الحكومة الفرنسية، قد شددت منتصف ديسمبر 2021، قيود السفر من وإلى بريطانيا لإبطاء انتشار متحور فيروس كورونا أوميكرون، الذي تفشى في بريطانيا.

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وقال المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال، حينئذ: "سنضع نظامًا من الضوابط أكثر تشددًا من الذي لدينا بالفعل".

وأضاف أن المسافرين العائدين سيحتاجون إلى اختبار سلبي بشأن الفيروس خلال أقل من 24 ساعة، وهو حجر صحي يتم فرضه عند العودة إلى فرنسا.

وجاء ذلك بعد إعلان بريطانيا عن حالة الطوارئ القصوى بعد أول وفاة بـ"أوميكرون"، ورفع مستوى الخطر الوبائي حيال كورونا إلى الدرجة الرابعة.

وبدأت بريطانيا في ديسمبر الماضي، تطبيق سياسات العمل من المنزل، ضمن مجموعة من القيود للسيطرة على تفشي متحور كورونا أوميكرون الجديد.