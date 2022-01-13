قواعد المطارات تعطل نشاط شركات الطيران.. كيف ذلك؟

قال رئيس شركة الطيران منخفض التكلفة الأوروبية ويز إير جوزيف فارادي، اليوم الخميس، إن القواعد التي تحكم عدد وأزمنة الرحلات الجوية في مطارات أوروبا يجب ألا تتغير من أجل حماية الشركات القديمة.

وأضاف أن الشركة التي لا يمكنها الاستفادة من الجداول الزمنية المخصصة لها عليها تركها لمنافسيها.

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وسمح التراخي في تطبيق مبدأ "استخدمها أو اتركها" للشركات القديمة بالحفاظ على الجداول الزمنية المخصصة لها في المطارات أثناء أزمة كورونا على الرغم من التراجع الحاد في حركة الطيران مما أثار احتجاج شركات الطيران منخفض التكلفة التي تحرص على التوسع في المطارات التي كانت ذات يوم مكدسة، وفقا لرويترز.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"ويز إير": "اتركوا قواعد عدد وأزمنة الرحلات الجوية كما كانت قبل الجائحة والسوق كفيل بحل المسألة".

وأضاف فارادي: "لماذا تجري حماية هذه القواعد لصالح الشركات القديمة والتي هي غير قادرة على الاستفادة منها بسبب قلة كفاءتها؟" موضحا أن هذا يعطل السوق لأن شركات أخرى مثل ويز إير يمكنها الاستفادة منها.

وتقضي قواعد المطارات في الاتحاد الأوروبي بأنه يتعين على شركة الطيران استخدام 80% على الأقل من الجداول الزمنية المخصصة لها للإبقاء عليها للعام التالي.

وعلق الاتحاد الأوروبي هذه القاعدة مع بدء أزمة كوفيد-19 لكنه بدأ في إعادتها جزئيا.