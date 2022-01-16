أكبر شركة طيران يونانية تعلق رحلاتها إلى لبنان وتفتح تحقيقا

قالت شركة طيران إيجيان اليونانية إنها علقت جميع الرحلات الجوية إلى بيروت في انتظار نتائج التحقيق في سبب الأضرار التي لحقت بإحدى طائراتها في العاصمة اللبنانية.

وقال بيان لأكبر شركة طيران في اليونان إن الطاقم الأرضي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اكتشف أضرارا خارجية في جسم الطائرة التي أقلعت من أثينا في العاشر من يناير /كانون الثاني مما دفع شركة الطيران في اليوم التالي إلى تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى بيروت.

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لم تذكر الشركة في بيانها تفاصيل أخرى عن الأضرار التي تم العثور عليها على السطح الخارجي للطائرة.

ورفضت وزارة النقل اللبنانية ما قالت إنها تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام تقول إن سبب هذه الأضرار ناجم عن رصاصة.

ونشر وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان علي حمية، رسالة بالبريد الإلكتروني على «تويتر» تحمل تاريخ 15 يناير تغطي تقييماً فنياً لضرر عُثر عليه أسفل قمرة القيادة. وقالت الرسالة: «بعد فحص دقيق خلصنا إلى أن (الضرر) ليس ناجماً عن رصاصة».

وقالت الشركة إنها أخطرت السلطات اليونانية وسلطات مطار بيروت، وتتوقع تقديم تحديث بشأن استئناف الرحلات إلى بيروت في الأسابيع المقبلة.