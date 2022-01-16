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صحيفة: بريطانيا لن تطلب اختبارات كورونا للمسافرين الملقحين بالكامل

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سفر

صحيفة: بريطانيا لن تطلب اختبارات كورونا للمسافرين الملقحين بالكامل

إعلان بشأن التغيير في التوجه سيصدر في 26 يناير

دبي - العربية.نت

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ذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم في بريطانيا سيكون بمقدورهم السفر خلال عطلة نصف العام الدراسي، دون الحاجة للخضوع لاختبارات للكشف عن كوفيد-19 لدى عودتهم.

وأضافت الصحيفة أن وزير النقل جرانت شابس يؤيد إنهاء نظام اختبار الكشف عن الحصول على جرعتي التطعيم قبل عطلة فبراير شباط.

وقال التقرير إن إعلاناً بشأن التغيير في التوجه سيصدر في 26 يناير/كانون الثاني.

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