السياحة: الإنفاق على رحلات المبيت المحلية في السعودية يرتفع لـ80 مليار ريال

حققت السياحة السعودية حجم إنفاق على رحلات المبيت المحلية بلغ 80 مليار ريال في العام 2021، بزيادة 30% عن العام 2019، بعد تسجيل 60 مليون رحلة مبيت خلال العام الماضي بارتفاع 25% عن العام 2019.

وبلغت نسبة التعافي في عدد الرحلات الوافدة لغير الحج والعمرة 76% خلال الربع الرابع من 2021، ونما عدد العاملين بالقطاع السياحي في السعودية بنسبة 10% مقارنة بنهاية عام 2020.

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وقال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، نقلاً عن تغريدات له بموقع التواصل "تويتر"، اليوم الأحد، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حدد أهدافا واضحة لقطاع السياحة بحلول 2030، وقدم الإمكانات، "وبقي علينا تحقيق الأهداف".

وأضاف إننا نهدف لتصل مساهمة السياحة في إجمالي الناتج المحلي في عام 2030 إلى 10%، ونستقبل 100 مليون زيارة سنويا، ونضيف مليون وظيفة، متابعاً: "ونحن خططنا وسنحقق الأهداف".

وتابع: "زملائي في وزارة السياحة لديهم الطموح والعزيمة والرؤية الواضحة، ولديهم أهداف سنوية محددة، وسنعمل جميعا كفريق واحد للوصول لهذه الأهداف".

وقال أحمد خطيب، إن قطاع السياحة في المملكة حقق خلال العام 2021 إنجازات عديدة رغم التحديات المرتبطة بجائحة كورونا، من هذه الإنجازات تحقيق أرقام قياسية في السياحة الداخلية، واستعادة نسبة كبيرة من أرقام السياحة الواردة من خارج المملكة، واستمرت جهود تدريب السعوديين ونمو كبير للوظائف، بالإضافة إلى تعاظم تأثير المملكة دوليا.