أبوظبي: الحريق بمنطقة إنشاءات لم يؤثر على حركة الطيران
انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3
أفاد مراسل "العربية" أن الحريق بمنطقة الإنشاءات الجديدة بمطار أبوظبي لم يؤثر على حركة الطيران، بحسب ما صرحت به الجهات المسؤولة.
أكدت شرطة أبوظبي اندلاع حريق صباح اليوم الاثنين، ما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزنات أدنوك، كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعت في المنطقتين قد تكون تسببت في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجار التعامل مع الحريق، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
إلى ذلك، باشرت السلطات المختصة تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين.
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