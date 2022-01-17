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"انتهى دوامي".. طيار يهبط في مطار سعودي ويرفض مواصلة رحلته

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الخطوط الجوية الدولية الباكستانية
طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية الباكستانية
سفر

"انتهى دوامي".. طيار يهبط في مطار سعودي ويرفض مواصلة رحلته

الخطوط الجوية الباكستانية: يجب أن يستريح الطيار لأنه ضروري لسلامة الطيران

دبي - العربية.نت

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رفض طيار تابع لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، السفر من الدمام إلى إسلام أباد أمس الأحد، لأن مواعيد عمله قد انتهت.

وذكرت قناة "سماء" الباكستانية أن الرحلة PK 9754 كانت جاهزة للإقلاع من الرياض إلى إسلام أباد ولكنها تأخرت بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووفقاً للقناة قرر الطيار الهبوط اضطرارياً في مطار الدمام حيث انتهت فترة عمله ورفض مواصلة الرحلة.

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واحتج الركاب على تأخر الرحلة ورفضوا تغيير الطائرات، وبعد بضع دقائق توتر الوضع، وتم استدعاء رجال الأمن.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية: "يجب أن يستريح الطيار لأنه ضروري لسلامة الطيران. وسيصل جميع الركاب الساعة 11 مساء الأحد في مطار إسلام أباد، وحتى ذلك الحين، تم إجراء جميع الترتيبات في الفنادق".

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