5 شركات طيران إماراتية تطلق 70 ألف رحلة بالربع الرابع 2021

شغلت 5 شركات طيران إماراتية "طيران الإمارات، وفلاي دبي، والاتحاد للطيران، والعربية للطيران، والعربية للطيران أبوظبي"، أكثر من 70 ألف رحلة طيران مجدولة خلال الربع الرابع من العام 2021، بنمو بنسبة 34% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2021 الذي شهد 52.4 ألف رحلة.

وأشارت بيانات "أو إيه جي" المتخصصة في بيانات الطيران إلى أن هذه الناقلات شغلت نحو 26 ألف رحلة طيران خلال ديسمبر 2021، بنمو 12% مقارنة مع رحلات نوفمبر 2021 والتي بلغت أكثر من 23 ألف رحلة طيران.

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وأظهرت البيانات أن إجمالي رحلات 5 شركات طيران إماراتية باستثناء "ويز آير" التي لم تتوفر بياناتها، تقدر بنحو 203 آلاف رحلة طيران خلال العام الماضي 2021، وفقا لجريدة الخليج.

وانعكس نشاط حركة السفر في دولة الإمارات على زيادة مستمرة في رحلات الناقلات الوطنية خلال العام الماضي 2021، بدعم العديد من العوامل ومن أبرزها الحركة السياحية الدولية، وموسم الإجازات والعطلات، والفعاليات والمؤتمرات الدولية التي تقام في الدولة، إلى جانب توسع الناقلات الوطنية في الأسواق واستئناف تشغيل عشرات الوجهات.

وأظهرت البيانات أن النصف الثاني من العام 2021 قد سجل قرابة 122.5 ألف رحلة طيران للشركات الإماراتية، مقارنة مع 80 ألف رحلة طيران شغلتها في النصف الأول من العام 2021، بنمو قوي بلغت 53.3%. وتزامن هذا النمو مع نشاط قوي في حركة السياحة والسفر في دولة الإمارات بسبب موسم العطلات وأعياد الميلاد وانطلاق إكسبو 2020 دبي.

كما أعلنت شركات الطيران الوطنية عن توسيع وجهاتها وتشغيل المزيد من الرحلات لمواكبة الطلب على السفر من محطاتها في دولة الإمارات إلى وجهاتها في العالم. وسجلت زيادة مستمرة في أعداد الرحلات التي تشغلها خلال العام 2021، حيث تزايدت من 18.4 ألف رحلة في سبتمبر إلى 21.2 ألف رحلة في أكتوبر، ثم 23 ألف رحلة في نوفمبر، و26 ألف رحلة في ديسمبر، وذلك وفقاً لبيانات "إو إيه جي" الشهرية.