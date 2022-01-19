بينها دول عربية.. توصية جديدة للأميركيين بعدم السفر إلى 22 بلدا بسبب كورونا         

نصحت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بعدم السفر إلى 22 دولة ومنطقة، منها إسرائيل وأستراليا ومصر وألبانيا والأرجنتين وأوروغواي، بسبب ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 فيها.

ورفعت المراكز تحذيرها من السفر إلى "المستوى الرابع "مرتفع للغاية"، وأبلغت الأميركيين بأن عليهم تجنب السفر إلى تلك الدول، والتي تضم أيضا بنما وقطر وجزر الباهاما والبحرين وبرمودا والجزر العذراء البريطانية وجزر تركس وكايكوس وسورينام وسانت لوسيا وبوليفيا.

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وإجمالا، تدرج المراكز الأميركية الآن ما يزيد قليلا على مئة دولة ومنطقة في المستوى الرابع، كما رفعت إلى "المستوى الثالث: مرتفع" 20 دولة أخرى منها أوغندا والكويت وجامايكا وكوستاريكا وكوبا.

وتوصي المراكز الأميركيين الذين لم يتلقوا التطعيم بتجنب السفر غير الضروري إلى تلك الوجهات.