خبير يختصر أزمة شبكات الـ 5G: مناطق عزل أو تعديل الطائرات

أكد مايك فيفيان، الرئيس السابق لعمليات الطيران بهيئة الطيران المدني الأميركية، أنه يصعب عليه الاتفاق مع بيان إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية التي أوضحت أن جميع طائرات بوينغ وطائرة بوينغ الأصغر وطائرة بوينغ 737 وطائرة إيرباص الأصغر يمكن لها الطيران في ضوء مخاوف من تأثير انتشار شبكات اتصالات الجيل الخامس على عمليات الملاحة لهذه الطائرات.

وأشار فيفيان إلى تأثر الأنواع الأكبر من طائرات بوينغ مثل طرازات 747 و777 لكنه نبه إلى عدم وضوح الرؤية حيال هذه التأثيرات على الطائرة عريضة البدن، بنسبة 100% في الوقت الحالي، لأننا لم نحصل على أي حالة مؤكدة على الإطلاق لأي تدخل تم الإبلاغ عنه في هذا أميركا ولا يمكنني العثور على حالة في أوروبا أو في آسيا، حيث ينتشر تطبيق شبكات 5G.

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ووصف الخطوات الحالية بأنها تعد أمرا احترازيا، معبرا عن اعتقاده بأن صناعة الطيران في الولايات المتحدة والشركات سوف تحل هذه المشكلة.

توقع أن تكون الحلول لهذه المسألة عن طريق المزيد من المناطق العازلة، أو عن طريق إدخال معدات أفضل على الطائرة أو تعديل تلك المعدات على الطائرات المتأثرة من هذه المشاكل تحديدا.