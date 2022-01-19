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شركتان تؤجلان نشر أبراج الجيل الخامس قرب مطارات أميركية

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طيران

شركتان تؤجلان نشر أبراج الجيل الخامس قرب مطارات أميركية

في استجابة للمخاوف التي تبديها شركات الطيران

دبي - العربية.نت

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أعلنت كل من شركتيAT&T وVerizon الأميركيتين للاتصالات تأجيل خططهما بشكل مؤقت لنشر أبراج وخدمات الجيل الخامس للاتصالات بالقرب من مطارات أميركية، في استجابة للمخاوف التي تبديها شركات الطيران.

يأتي ذلك بعد ساعات من قرار شركة طيران الإمارات تعليق رحلاتها إلى وجهات أميركية اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر بسبب مخاوف تشغيلية مرتبطة بتشغيل خدمات الجيل الخامس في الولايات المتحدة.

وانضمت طيران الإمارات إلى كل من شركات طيران الهند والخطوط الجوية اليابانية في وقف رحلاتها إلى وجهات أميركية ردا على مخاطر قد تلحق بأنظمة التحليق والهبوط.

وقالت شركة طيران الإمارات في إشعار على موقعها الإلكتروني، إن القرار يأتي بسبب مخاوف تشغيلية مرتبطة بتشغيل مزمع لخدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في الولايات المتحدة، مضيفة أن من بين الوجهات بوسطن وشيكاغو ودالاس فورت وورث وهيوستن وميامي ونيوارك وأورلاندو وسان فرانسيسكو وسياتل.

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