"طيران الإمارات" تعلق رحلاتها إلى وجهات أميركية اعتباراً من اليوم 

أعلنت شركة طيران الإمارات عن تعليق رحلاتها الجوية إلى 9 وجهات أميركية، اعتباراً من اليوم الأربعاء حتى إشعار آخر.

وقالت الناقلة في تنويه لها "نظرا للمخاوف التشغيلية المرتبطة بالنشر المخطط لخدمات الجيل الخامس لشبكة الهاتف المحمول 5G في بعض المطارات في الولايات المتحدة، ستعلق طيران الإمارات الرحلات إلى وجهات أميركية، اعتبارًا من 19 يناير 2022 حتى إشعار آخر".

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شملت الوجهات بوسطن (BOS) وشيكاغو (ORD) ودالاس فورت وورث (DFW) وهيوستن (IAH) وميامي (MIA) ونيوارك (EWR) وأورلاندو (MCO) وسان فرانسيسكو (SFO) وسياتل (SEA).

وذكرت أن العملاء الذين يحملون تذاكر مع الوجهة النهائية لأي مما سبق لن يتم قبولهم في نقطة المنشأ، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وأضافت "تستمر رحلات طيران الإمارات إلى نيويورك جون كينيدي ولوس أنجلوس (LAX) وواشنطن العاصمة (IAD) في العمل كما هو مقرر".

وأشارت إلى عدم حاجة العملاء المتأثرين إلى الاتصال على الفور لإعادة الحجز. يمكن للعملاء ببساطة الاحتفاظ بتذاكرهم مع طيران الإمارات وعندما تستأنف الرحلات، يتم التواصل بوكيل السفر أو مكتب الحجز لوضع خطط سفر جديدة.

وقالت "تأسف طيران الإمارات لأي إزعاج تسبب فيه. نحن نعمل عن كثب مع مصنعي الطائرات والسلطات ذات الصلة لتخفيف المخاوف التشغيلية، ونأمل أن نستأنف خدماتنا في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن".