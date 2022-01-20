أشهر الجزر السياحية بالعالم مهددة بالانقراض سريعاً لهذا السبب

حذر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبد الله شاهد، من مخاطر تغير المناخ، مشيرا إلى أن المسؤولية "تقع على عاتقنا بشأن ضرورة أن نعمل لتفادي آثار كارثة المناخ".

وقال خلال أول اجتماع تعقده الجمعية العامة في العام الجديد 2022 الذي عقد أمس الأربعاء، إن بلاده، جزر المالديف هي واحدة من الدول الجزرية الصغيرة النامية المنخفضة التي تواجه خطر الانقراض الوشيك، خلال هذا القرن، إذا استمرت مستويات سطح البحر في الارتفاع.

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وتحدث شاهد عن تونغا، قائلا إن الانفجار البركاني والتسونامي الذي أعقب ذلك في 15 كانون الثاني/يناير يعد مثالا على الدمار الذي تواجهه "الدول الجزرية الصغيرة النامية في كثير من الأحيان".

وعن جائحة كورونا، قال شاهد، إن المجتمعات الأكثر تضررا من الجائحة تعيش غالبا في أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، والتي تشمل جزر المالديف.

ودعا إلى وضع استراتيجيات اقتصادية تتماشى مع الأولويات البيئية العالمية والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرا إلى انعقاد حدث رفيع المستوى بشأن التعافي المستدام من كوفيد-19، من خلال السياحة، والمقرر عقده في أيار/مايو.