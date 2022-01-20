طيران الإمارات تستأنف جميع الرحلات إلى أميركا بحلول السبت

تستأنف طيران الإمارات جميع الرحلات إلى الوجهات الأميركية بحلول السبت المقبل.

وأعلنت الشركة أنها ستستأنف الخدمات إلى شيكاغو، ودالاس فورت وورث، وميامي ونيوآرك وأورلاندو وسياتل بدءا من غد الجمعة 21 يناير/ كانون الثاني.

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وقالت إنها ستستأنف جدول رحلات الشركة إلى جميع وجهات الركاب الأميركية البالغ عددها 12 بحلول السبت.

وأوضحت أن خدمات مطارات لوس انغلوس وجون كنيدي في نيويورك وواشنطن العاصمة لم تتأثر.

وألغت شركات طيران في الهند واليابان والإمارات، الأربعاء، رحلاتها إلى وجهات أميركية بعد خطة لتشغيل شبكات الجيل الخامس "5G".

وأعلنت شركة طيران الإمارات تعليق رحلاتها إلى وجهات أميركية اعتبارا من أمس الأربعاء وحتى إشعار آخر بسبب تشغيل شبكات الجيل الخامس في بعض المطارات.

وكانت الشركة قد أعلنت في إشعار على موقعها الإلكتروني، إن القرار يأتي بسبب مخاوف تشغيلية مرتبطة بتشغيل مزمع لخدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في الولايات المتحدة، مضيفة أن من بين الوجهات بوسطن وشيكاغو ودالاس فورت وورث وهيوستن وميامي ونيوارك وأورلاندو وسان فرانسيسكو وسياتل.

وأعلنت كل من شركتيAT&T وVerizon الأميركيتين للاتصالات تأجيل خططهما بشكل مؤقت لنشر أبراج وخدمات الجيل الخامس للاتصالات بالقرب من مطارات أميركية، في استجابة للمخاوف التي تبديها شركات الطيران.