مطار الملكة علياء الأردني يستقبل 4.5 مليون مسافر في 2021
نيكولا كلود: نسير على المسار الصحيح لاستعادة حركة المسافرين المسجلة قبل انتشار كورونا
قالت شركة مجموعة المطار الدولي المسؤولة عن إدارة مطار الملكة علياء الأردني، اليوم الخميس، إن أعداد المسافرين قفزت خلال العام الماضي 122% إلى 4.55 مليون مسافر مقارنة مع العام السابق.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة نيكولا كلود إنه: "رغم ملاحظة بعض التعافي إلا أن الأرقام لم تقترب من المستويات المرغوبة، نأمل أن نسير على المسار الصحيح لاستعادة حركة المسافرين المسجلة قبل انتشار جائحة كورونا".
وفي مقابلة سابقة مع "العربية" قال وزير السياحة والآثار في الأردن، نايف حميدي الفايز، إن السياحة في المملكة ستعود لمستويات ما قبل الجائحة بنهاية عام 2023، مشيرا إلى إمكانية تجاوز تلك المستويات في عام 2024.
وأضاف الفايز "أن عودة السياحة ستكون تدريجية بعد الجائحة وتوقعات بالتعافي الكامل عام 2024".
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