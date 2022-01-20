السعودية: الملاحة الجوية بالمملكة آمنة من تداخلات شبكة 5G
أزمة شبكات الجيل الخامس تؤرق شركات الطيران
قالت هيئة الطيران المدني السعودية، اليوم الخميس، إن الملاحة الجوية في المملكة آمنة من التداخلات مع شبكات الجيل الخامس.
جاء ذلك بعدما حذر رؤساء شركات الطيران الأميركية الكبرى من اضطرابات كارثية في قطاعي النقل والشحن في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس، كما هو مقرر دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب مطارات الولايات المتحدة.
وكانت شركتا "فيرايزون" و"آي تي أند تي" قد أرجأتا إطلاق خدمة "الجيل الخامس سي-باند" الجديدة مرتين بسبب تحذيرات شركات الطيران ومصنعي الطائرات المتخوفين من تداخل نظام الاتصالات الجديد مع الأجهزة التي تستخدمها الطائرات لقياس الارتفاع.
وأيد مشرعون أميركيون، الاثنين الماضي، تأجيل نشر شبكات الجيل الخامس قرب المطارات.
وألغت شركات طيران في الهند واليابان والإمارات، الأربعاء، رحلاتها إلى وجهات أميركية بعد خطة لتشغيل شبكات الجيل الخامس "5G"، إلا أن شركة طيران الإمارات أعلنت أن استعادة رحلاتها بالكامل إلى الوجهات في الولايات المتحدة سيكون بحلول السبت المقبل.
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