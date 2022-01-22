نزاع "القطرية - إيرباص" من القضاء إلى مواقع التواصل الاجتماعي

نقلت الخطوط الجوية القطرية نزاعا مع شركة إيرباص الأوروبية إلى مواقع التواصل الاجتماعي عندما نشرت لقطات مصورة لندوب على أسطح طائرات طراز إيه 350 موقوفة عن الطيران. وتقول الشركة إن هذه الندوب تثير مخاوف خطيرة ومشروعة تتعلق بالسلامة.

هناك نزاع متصاعد بين الطرفين منذ شهور حول تآكل في الطلاء وفي طبقة الحماية من الصواعق بطائرات الركاب، وتقول الشركة المصنعة للطائرات إنها عيوب حدثت قبل أوانها لكنها لا قيمة لها فيما يتصل بالسلامة.

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وردت الخطوط الجوية القطرية بنشر أول صور رسمية من الطائرات التي أوقفتها الهيئة المنظمة في قطر، وذلك بعد أن اتهمت إيرباص الشركة المملوكة للدولة بإثارة النزاع من أجل الحصول على تعويضات.

وأدى النزاع إلى وقف تحليق 21 من بين 53 طائرة من طراز إيه350 تشغلها الشركة القطرية، وهو ما يلقي بظلاله على استعدادات الشركة لكأس العالم لكرة القدم التي تنظمها قطر أواخر العام الجاري.

تطالب قطر في قضية أقامتها أمام محكمة في لندن بتعويضات تزيد على 600 مليون دولار عن وقف تحليق الطائرات، وردت إيرباص بتوسيع النزاع بأن ألغت طلبا قطريا منفصلا بالحصول على 50 طائرة من طراز إيه321 نيو، ليعطي ذلك صورة للنزاع باعتباره نزاعا تعاقديا أكثر مما هو يتعلق بالسلامة.

عرضت شركة الطيران لقطات مصورة تُظهر فيما يبدو أضرارا على سطح اثنتين من طائرات إيرباص طراز إيه 350 من بين الطائرات التي منعتها الهيئة التنظيمية القطرية من الإقلاع.

يظهر مقطع الفيديو الذي نشرته الخطوط الجوية القطرية عيوبا في طبقة الطلاء فضلا عن تآكل في طبقة تحت السطح للحماية من الصواعق.

تظهر الصور مرة أخرى نفس الأضرار في طائرات من نفس الطراز نشرتها رويترز بشكل حصري في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في إطار تحقيق يبين أن خمس شركات طيران أخرى سجلت أضرارا على أسطح الطائرات أيه 350 منذ عام 2016 وذلك قبل وقت طويل من تفجر النزاع بين قطر وإيرباص.