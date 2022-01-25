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الخطوط السعودية: إعادة تشغيل الرحلات إلى تايلند مايو المقبل

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طائرة تابعة للخطوط السعودية
سفر

الخطوط السعودية: إعادة تشغيل الرحلات إلى تايلند مايو المقبل

بعد اتفاق البلدين على رفع العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء

دبي - العربية.نت

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أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن عزمها إعادة تشغيل رحلاتها المباشرة إلى مملكة تايلند مطلع شهر مايو 2022 المقبل.

يأتي إعلان الخطوط السعودية بعد اتفاق السعودية وتايلند على رفع العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء وتعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف مجالات الاستثمار المشتركة.

ويقوم رئيس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة تايلند برايوت تشان أوتشا، بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية بدعوة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان.

اتفاق سعودي تايلندي على إعادة العلاقات الدبلوماسية بالكامل السعودية اتفاق سعودي تايلندي على إعادة العلاقات الدبلوماسية بالكامل

وفي سياق متصل أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات والتشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا الإقليمية والعالمية؛ انطلاقًا من حرص المملكة على بناء علاقات مميزة مع كل دول العالم، والتقدير المتبادل بين قادة الدولتين، وحرصهما على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك".

وأضاف أن المملكة تدرك جيداً – من واقع مكانتها العالمية والإقليمية ودورها الريادي – أهمية الشراكة السياسية والاقتصادية مع دول العالم، خاصة في محيطها الإقليمي، وهذا التوجه يصب في صميم أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تركز الرؤية على محيطها الآسيوي اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً بما يخدم المصالح المشتركة.

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