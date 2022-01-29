طيران
شركة طيران خليجية تعلن تعليق رحلاتها إلى العراق مؤقتاً
بناء على تعليمات الإدارة العامة للطيران في الكويت
قالت شركة الخطوط الجوية الكويتية في تغريدة على تويتر إنه تم تعليق الرحلات إلى العراق مؤقتاً.
وأضافت الشركة أن التعليق جاء بناء علي التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، وذلك "نظراً للأوضاع الراهنة في الجمهورية العراقية".
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وسقطت عدة صواريخ في مجمع مطار بغداد الدولي، يوم الجمعة، مما ألحق أضراراً بطائرة مدنية غير مستخدمة.
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