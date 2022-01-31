بعد نزاع إيرباص.. صفقة مرتقبة لـ "القطرية" مع بوينغ

قال مسؤولون أميركيون إن من المقرر أن توقع شركة بوينغ على طلبية من الخطوط الجوية القطرية لشراء نسخة شحن جديدة من طائرتها 777 إكس للركاب اليوم الاثنين في احتفال في واشنطن يتزامن مع زيارة أمير قطر للولايات المتحدة.

ذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن شركة صناعة الطائرات الأميركية تجري مفاوضات متقدمة مع الخطوط الجوية القطرية لشراء نحو 34 من طائرات الشحن المزودة بمحركين في صفقة تبلغ قيمتها مؤقتا 14 مليار دولار بالأسعار المعلنة.

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قال البيت الأبيض إن وزيرة التجارة جينا ريموندو وممثلين عن حكومة قطر وبوينغ وجنرال إلكتريك للطيران والخطوط الجوية القطرية سيشاركون في حفل توقيع الساعة (1730 بتوقيت غرينتش) في مجمع البيت الأبيض. وتحدثت رويترز عن الحفل المخطط له في وقت سابق.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية حرصها على شراء ما يصل إلى 50 طائرة شحن من الجيل الجديد، مع توقع أن يتضمن الرقم الأعلى خيارات قد تؤدي إلى عمليات شراء إضافية في المستقبل.

تمثل الصفقة أول طلب لشراء نسخة شحن من أكبر طائرة ركاب ذات محركين في العالم والتي تأجل دخولها إلى الخدمة لأكثر من ثلاث سنوات حتى أواخر عام 2023 أو ما بعده.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تخوض فيه الخطوط الجوية القطرية نزاعا مريرا مع شركة إيرباص، منافسة بوينغ الأوروبية، بسبب عيوب في طائرات الركاب إيه350 المنافسة.

واستبعدت شركة الطيران القطرية شراء نسخة جديدة من طائرة إيه350 من خطط تجديد أسطول الشحن مشيرة إلى الخلاف بشأن عيوب الطلاء والحماية من الصواعق.

وتمثل الصفقة فرصة لالتقاط الأنفاس لشركة بوينغ من التأثير المستمر لأزمة سلامة تتعلق بالطائرة 737 ماكس والتأخير في طرح نسخة الركاب من الطائرة 777 إكس ومشاكل إنتاج الطائرة 787 دريملاينر.

وتمثل قطر ثاني أكبر عميل لأكبر طائرة ذات محركين في العالم بإجمالي 60 نسخة من الطائرة 777 إكس، التي يبلغ عدد مقاعدها 406 مقاعد، تشملها الطلبية.