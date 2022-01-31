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فلاي ناس: رحلات من الرياض إلى جزر اليونان قريبا

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فلاي ناس
طيران

فلاي ناس: رحلات من الرياض إلى جزر اليونان قريبا

من بينها الجزر اليونانية ميكانوس وسانتوريني

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة طيران ناس "فلاي ناس" في السعودية عن قرب إطلاق وجهات مباشرة بين الجزر اليونانية ميكانوس وسانتوريني مع العاصمة الرياض.

وأشارت الناقلة في تغريدة على "تويتر" إلى عزمها إطلاق العديد من الوجهات الدولية قريبًا.

كانت طيران ناس وقعت طلبية لشراء طائرات إيرباص إيه321 إكس.إل.آر للرحلات طويلة المدى، وأخرى من طراز إيه 320 نيو مع خيارات شراء تدعم خططها التوسعية.

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