"الطيران المدني": لا تأثير على الحركة الجوية في الإمارات

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، اليوم الاثنين، إن الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي.

وأضافت الهيئة، أنه لا يوجد تأثير على الرحلات والمطارات نتيجة لاعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة.

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وطالبت الهيئة باستقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كانت وزارة الدفاع الإماراتية، قد أعلنت اليوم الاثنين عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه الدولة، ولم ينجم عن الهجوم أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.

كما أضافت أن القوات الجوية وقيادة التحالف تمكنت من تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية.