السعودية: قفزة 474% بعدد السجلات التجارية السياحية

كشفت وزارة التجارة السعودية زيادة في عدد السجلات التجارية المصدرة في قطاع السياحة بنسبة 474% خلال ست سنوات (2021/2015).

بلغ عدد السجلات المصدرة خلال العام 2021 (5,760) سجلا، مقابل (1,002) سجل مصدر في عام 2015، وبذلك يبلغ إجمالي السجلات التجارية المصدرة لقطاع السياحة في المملكة 18,996 سجلا.

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تصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق في إصدار سجلات نشاط السياحة بواقع (5,874) تلتها منطقة الرياض (4,800) سجل، ثم المنطقة الشرقية (2,038) سجل تجاري، تلتها منطقة المدينة المنورة (1,572) سجلا، ثم منطقة عسير (1,292) سجلا، ومنطقة جازان (1,120) سجلا.

أتت بعد ذلك منطقة القصيم (655) سجلا، ومنطقة تبوك (461) سجلا، ومنطقة حائل (298) سجلا، منطقة نجران (296) سجلا تجاريا، ومنطقة الجوف (217) سجلا، ومنطقة الباحة (213) سجلا، وأخيراً الحدود الشمالية (160) سجلا.

وتأتي هذه الزيادة في القطاع السياحي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 والتي اهتمت بتهيئة وتطوير البنى التحتية وجذب الاستثمارات للقطاع وزيادة التنوع الاقتصادي وخلق الوظائف، حيث تستهدف المملكة زيادة إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي 10% بحلول 2030.