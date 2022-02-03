طيران الإمارات تعود إلى نيجيريا اعتبارا من 5 فبراير الجاري

تستأنف طيران الإمارات تسيير رحلاتها من دبي إلى نيجيريا اعتبارا من 5 فبراير الجاري، حيث تشغل الناقلة رحلات يومية من وإلى أبوجا ولاغوس ما يوفر مزيدا من الخيارات للمسافرين إلى دبي وعبرها إلى أكثر من 120 وجهة.

وستغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 785" مطار دبي الدولي في الساعة 11 صباحا لتصل إلى أبوجا في الساعة 3:40 عصرا أما رحلة العودة "ئي كيه 786" فتقلع من أبوجا في الساعة 7 مساء وتصل إلى دبي في الساعة 4:35 صباح اليوم التالي.

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كما ستغادر الرحلة "ئي كيه 783" مطار دبي الدولي في الساعة 10:30 صباحا وتصل إلى لاغوس في الساعة 3:40 عصرا وتقلع رحلة العودة "ئي كيه 784" من مطار لاغوس في الساعة 6:10 مساء لتحط في مطار دبي الدولي في الساعة 4:15 صباح اليوم التالي.