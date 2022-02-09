.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اكتمال التحوّل المؤسسي لـ25 مطاراً في السعودية

  • الخط
هيئة الطيران المدني السعودية مناسبة
"الطيران المدني" أكدت أهمية الخطوة لزيادة معدل التنافسية والإنتاجية بين المطارات
السعودية

اكتمال التحوّل المؤسسي لـ25 مطاراً في السعودية

إطلاق شركتي مطارات جدة وتجمع مطارات الثاني

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، وشركة مطارات القابضة، اليوم الأربعاء، اكتمال التحوّل المؤسسي لـ25 مطارا من مطارات المملكة، وإطلاق شركتي مطارات جدة وتجمع مطارات الثاني.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أن إعلان التحول المؤسسي للمطارات وإسناد تشغيلها للقطاع الخاص، يأتي تنفيذا للأمر السامي بفصل الجانب التشريعي عن الجانب التشغيلي، ويعكس الخطوات العملية المطبقة لأحد مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني المعتمدة من مجلس الوزراء لتطوير المطارات السعودية، ورفع كفاءتها التشغيلية، لتحويل مطارات المملكة إلى مطارات رائدة عالميا، وتوفير فرص استثمارية واعدة.

وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، أهمية التحوّل المؤسسي لمطارات المملكة بوصفه خطوة مهمة في دعم خطط وزارة النقل، وقطاع الطيران المدني، للارتقاء بمطارات المملكة، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

اكتتاب شركة علم.. تغطية شريحة الأفراد 1311% و تخصيص 6 أسهم شركات سوق السعودية اكتتاب شركة علم.. تغطية شريحة الأفراد 1311% و تخصيص 6 أسهم

من جانبه، قال مستشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للحوكمة والمشاريع التنفيذية، المهندس سليمان البسام، إن "إطلاق شركتي (مطارات جدة) و(تجمع مطارات الثاني)، يأتي في إطار الجهود البارزة التي تقدمها الهيئة للارتقاء بخدمات المطارات في المملكة، عبر شركة مطارات القابضة والشركات التابعة لها، لإدارة وتشغيل المطارات السعودية بطريقة عصرية متطورة، بوصف المطارات ركنا أساسيا في صناعة النقل الجوي؛ وتلعب دورا مهما في مجال التنمية".

وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة معدل التنافسية والإنتاجية بين المطارات، وتحسين العوائد المالية، ورفع القدرة الاستيعابية لمطارات المملكة إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنويا، فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية في الشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن والوصول للمرتبة الخامسة عالميا في الربط الجوي للمسافرين عبر 250 وجهة عالمية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجفاف والصراعات والتغيرات المناخية تهدد نحو 13 مليون أفريقي بالمجاعة الجفاف والصراعات والتغيرات المناخية تهدد نحو 13 مليون أفريقي بالمجاعة
اكتشف المزيد