طيران العال الإسرائيلية تتوقع عدم انتظام الرحلات إلى دبي

قالت شركة طيران العال الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنها لن تستطيع تسيير جميع الرحلات المنتظمة إلى دبي بدءاً من الأحد، بسبب خلافات متعلقة بترتيبات في دبي.

وأضافت أنه لن يكون بمقدور عشرات الآلاف من الإسرائيليين، الذين اشتروا تذاكر طيران بالفعل السفر إلى هناك.

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استقبلت مطارات دبي، في ديسمبر الماضي، الرحلة الافتتاحية لخطوط العال الإسرائيلية قادمة من تل أبيب إلى مطار دبي الدولي.

وتقوم الشركة الإسرائيلية بتشغيل ما يصل إلى 14 رحلة أسبوعية بين الوجهتين.