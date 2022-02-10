"ويز إير أبوظبي" تسيّر رحلات إلى وجهتين في الأردن

أعلنت شركة "ويز إير أبوظبي" تسيير رحلات إلى مدينتي عمّان والعقبة في الأردن، انسجاماً مع سعيها لتعزيز محفظتها المتنامية من الوجهات.

تعتزم الشركة تسيير رحلتين أسبوعياً إلى عمّان يومي السبت والثلاثاء، إلى جانب رحلتين أسبوعياً إلى العقبة يومي الأحد والخميس، وتتوفر التذاكر بأسعار تبدأ من 70 درهماً فقط.

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قال المدير العام لشركة "ويز إير أبوظبي" مايكل بيرلويس: "تأتي إضافة الأردن إلى شبكة وجهاتنا في إطار سعينا لمنح العملاء فرصة التعرف على هذه الوجهة الرائعة والمعروفة بغناها الثقافي"، وفق ما نقلته صحيفة البيان الإماراتية.

وأضاف بيرلويس أن الشركة تعتزم مواصلة تعزيز جدول رحلاتها بعد بدء تخفيف قيود السفر في أنحاء العالم.

ويضم الأردن العديد من المناطق المميزة، التي تلبي جميع متطلبات زوارها من عشاق السير في الطبيعة ومشاهدة المعالم السياحية أو حتى الاسترخاء على الشاطئ، كما تضم مدينة البتراء بدورها العديد من الآثار الاستثنائية، التي تغني تجربة كل من يزورها.