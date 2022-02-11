الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون السياحي والاقتصادي

وقعت الإمارات إسرائيل مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون السياحي بين البلدين ودعم العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي.

وقال الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية بين البلدين في قطاعات واعدة والارتقاء بها إلى مستويات أرحب. وسنعمل على تحقيق ربط أقوى في هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل جسراً رئيسياً لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

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ويتبنى الجانبان بموجب مذكرة التفاهم إجراءات لتشجيع وتطوير السياحة بين البلدين وتعزيز التعاون بين مؤسساتهما السياحية في كل من القطاعين العام والخاص، وتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالسياحة والسفر في البلدين، بما في ذلك، الفعاليات السياحية المخطط لها، ويشجع الجانبان التعاون القائم على تبادل المعرفة في السياحة ذات الاهتمام الخاص، بما في ذلك سياحة المغامرات، وسياحة الأعمال، والسياحة المستدامة، وسياحة الاستشفاء والاستجمام.

وسيعمل الجانبان على تطوير التعاون الفني في مجالات التعليم السياحي والتدريب المهني، وكذلك التعاون في الأنشطة التسويقية والترويجية، وتشجيع المشاركة المتبادلة في الفعاليات والمعارض السياحية في كلا البلدين، ومشاركة ممثلي القطاع الخاص في الفعاليات والمعارض السياحية بجانب ممثلي الطرفين، فيما يتبنى الجانبان إقامة فعاليات ومهرجانات إقليمية مشتركة واستضافة مؤتمرات واجتماعات مشتركة لوكلاء السفر والمهن السياحية الأخرى ذات الصلة بغرض تعريف القطاع الخاص في الدولة المعنية إلى شركائها في القطاع في الدولة الأخرى.

الجدير بالذكر أن العلاقات الإماراتية الإسرائيلية تشهد نمواً منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام والذي جرى في سبتمبر 2020 حيث تشير الإحصاءات إلى نمو التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 700 مليون دولار خلال عام واحد من توقيع الاتفاق.