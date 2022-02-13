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السياحة الفاخرة.. خطط ضخمة للإنفاق في 2022

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سياحة

السياحة الفاخرة.. خطط ضخمة للإنفاق في 2022

سينفق المسافرون في المتوسط ​​ما يقرب من 5000 دولار لكل شخص في كل رحلة

دبي - العربية.نت

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يخطط عشاق السفر الفاخر لإنفاق مبالغ كبيرة هذا العام، ويلجأون إلى مستشاري السفر لمساعدتهم في التخطيط لرحلات تأتي مرة واحدة في العمر.

أظهر بحث جديد من Flywire أن 72% من المسافرين ضمن فئة السفر الفاخر الذين شملهم الاستطلاع، ينفقون على الإجازات أكثر مما كانوا ينفقونه قبل الوباء. ويُظهر البحث أيضًا أن تعقيدات السفر بسبب الوباء تعني أن المزيد من المسافرين بدأوا يتجهون إلى مستشاري السفر المتميزين، حيث يعتقد 85% من المسافرين أن مستشاري السفر هم أفضل طريقة للحصول على تجربة سفر شخصية.

يقول 77% من المسافرين أيضًا إن إجازاتهم القليلة القادمة ستكون أطول من الرحلات التي قاموا بها قبل 18 شهرًا، ومن المرجح أن يفحص 93% من المسافرين سياسات إلغاء الرحلات.

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أصبح السفر الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث أشار 78% من المشاركين إلى أن السفر أكثر أهمية بالنسبة لهم الآن مما كان عليه قبل الجائحة. يطال هذا بشكل خاص المسافرين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-34 و 35-54، والذين يتحمسون للاستكشاف بعد فترة إغلاق طويلة.

قال كولين سميث، نائب الرئيس والمدير العام للسفر في Flywire: "كان قطاع السفر يتأرجح بين مد وجزر خلال العامين الماضيين بسبب الجائحة. لكن، مع ارتفاع معدلات التطعيم وإعادة فتح الحدود، جدد المسافرون ثقتهم وأبدى عشاق السفر الفاخر، على وجه الخصوص، رغبتهم في الاستفادة من المدخرات التي تراكمت خلال إغلاقات كوفيد-19 لخلق تجارب لا تُنسى"، وفق ما نقله موقع Travel Pulse المتخصص في السياحة والسفر.

بحلول الصيف المقبل، سينفق المسافرون في المتوسط ​​ما يقرب من 5000 دولار لكل شخص في كل رحلة، وفقًا للاستطلاع. لكن، مع هذه الزيادة في الميزانية تأتي زيادة في التوقعات إذ يريد المسافرون تجارب سفر فريدة وخالية من المتاعب.

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