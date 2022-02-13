دولة خليجية تستثني مواطنيها القادمين من أوكرانيا من الـ"بي سي آر"

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، قرارا باستثناء المواطنين الكويتيين والطلبة حاملي جوازات سفر المادة (17)، القادمين من أوكرانيا، من تقديم شهادة فحص كورونا الـ"بي سي آر" PCR، نظرا لتصاعد الأحداث السياسية في أوكرانيا، وذلك بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ونقلت الوكالة عن بيان أصدرته إدارة الطيران المدني، أنه سيتم فحص جميع الركاب عند الوصول إلى مطار الكويت الدولي.

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وكانت وزارة الخارجية الكويتية دعت أمس، المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن، كما دعت الوزارة المواطنين المتواجدين هناك إلى المغادرة حفاظا على سلامتهم.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، عدم قبول أي راكب قادم إلى دولة الكويت إلا بعد تقديم شهادة فحص PCR سلبية تثبت خلوه من فيروس "كورونا" شريطة أن تكون سارية المفعول خلال 48 ساعة من تاريخ المسحة (الفحص) إلى وقت القبول على الرحلة، وذلك اعتبارا من 2021/12/26.

وأضافت أنه "لا يسمح بالسفر خارج دولة الكويت للمواطنين الذين مضت تسعة أشهر على تلقيهم جرعة اللقاح المكتملة والمعتمدة لدى دولة الكويت".

وبحسب القرار فإن من مضى على تلقيهم الجرعة تسعة أشهر سيتم اعتبارهم غير مكتملي التحصين، ما لم يتلقوا الجرعة التعزيزية (التنشيطية) وذلك اعتبارا من 2022/1/2.