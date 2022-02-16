هذه المطارات السعودية الأفضل أداءً خلال يناير

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، اليوم الأربعاء، تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والمحلية، وذلك لشهر يناير 2022، وفقاً لأربعة عشر معياراً أساسياً لقياس الأداء، وتأتي تطبيقاً للتوجهات الاستراتيجية التي تستهدف تجويد الخدمات المقدمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.

ونال كل من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومطار الجوف الدولي، ومطار الملك سعود بالباحة مراكز المقدمة في التقرير، وفقاً لبيان الهيئة.

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واتبعت الهيئة مبدأ الشفافية تجاه تقييم أداء القطاع الذي ينقسم لثلاثة فئات، تبدأ بفئة المطارات الدولية، التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنوياً، وحصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على المركز الأول بنسبة التزام بلغت 82%.

وجاء ثانياً مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 73%، وحل مطار الملك فهد الدولي بالدمام ثالثاً بنسبة التزام بلغت 64%، بينما جاء مطار الملك خالد الدولي بالرياض رابعاً بنسبة التزام وصلت إلى 64%.

وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنوياً، حصل مطار الجوف على المركز الأول بنسبة التزام 100% ومتفوقاً على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلة المغادرة والقدوم.

وبالفئة الثالثة للمطارات الداخلية، حصل مطار الملك سعود بن عبدالعزيز بالباحة على المركز الأول، حيث حقق نسبة 100%، متفوقاً على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلة المغادرة والقدوم.

وتستند الهيئة العامة للطيران المدني في تقييم أداء المطارات على أربعة عشر معياراً أساسياً لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.