"إيرباص" تكشف عن صفقة محتملة مع "طيران الاتحاد"

أفادت شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطيران خلال مشاركتها في معرض سنغافورة للطيران، بأنها وقعت خطاب نوايا مع شركة "طيران الاتحاد" ومقرها أبوظبي، لشراء سبع طائرات شحن من طراز "إيرباص إيه 350".

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة المحتملة.

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وكانت شركة الطيران المملوكة لحكومة أبوظبي تبحث شراء طائرة الشحن التي تنتجها "إيرباص"، وكذلك طائرات شحن من طراز "777 إكس" المنافس من إنتاج شركة "بوينغ" الأميركية.



وقال الرئيس التنفيذي لـ"الاتحاد للطيران"، توني دوغلاس، إن طائرات "إيرباص" ستلعب دورا رئيسيا في استراتيجية الشحن الخاصة بالشركة.

وكان دوغلاس، ذكر في وقت سابق، أن طائرات الركاب عريضة البدن من طراز "إيرباص إيه 350" و"بوينغ 787 دريملاينر" ستصبح العمود الفقري لأسطول شركة الاتحاد.