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الشحن الجوي الصيني يقترب من مستويات ما قبل الوباء

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طائرة تابعة للشركة الصينية للطيران
اقتصاد الصين

الشحن الجوي الصيني يقترب من مستويات ما قبل الوباء

بلغ 654 ألف طن في يناير

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء، أن الشحن الجوي الصيني انتعش إلى ما يقرب من مستويات ما قبل الوباء في يناير.

وبلغ حجم البضائع والبريد المنقولة جواً ما يقرب من 654 ألف طن في يناير، أو 97.3% من الكمية المسجلة في نفس الفترة من عام 2019، وفقًا لمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية الصينية للطيران المدني.

وقالت الهيئة إن درجة التعافي زادت 6.6 نقطة مئوية من ديسمبر 2021، نقلاً عن وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

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وزاد حجم البضائع والبريد المنقولة جواً في يناير بنسبة 1.1% عن الشهر السابق، لكنه انخفض بنسبة 2.3% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتظهر بيانات الهيئة أيضًا أن صناعة الطيران المدني تعاملت مع 29.51 مليون رحلة ركاب الشهر الماضي، بانخفاض 2.2% على أساس سنوي.

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