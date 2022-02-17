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"السعودية للسياحة" و"طيران الإمارات" توقّعان مذكرة تفاهم لجذب السياح العالميين

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سياحة السعودية

"السعودية للسياحة" و"طيران الإمارات" توقّعان مذكرة تفاهم لجذب السياح العالميين

ضمن سياق جهود الترويج للوجهات السياحية في المملكة

الرياض - واس

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وقّعت الهيئة السعودية للسياحة في مدينة الرياض، مذكرة تفاهم مع "طيران الإمارات"، تهدف إلى وضع أسس التعاون الوثيق بين الطرفين، وذلك عبر توحيد الجهود والخبرات، لزيادة سعة وعدد الرحلات عبر شبكة طيران الإمارات إلى الوجهات السياحية في الرياض وجدة والمدينة المنورة وغيرها، ورفع مستوى الخدمات الأرضية والجوية؛ لضمان تقديم تجربة سفر سلسة وممتعة.

وتأتي هذه الشراكة بين الهيئة السعودية للسياحة في السعودية و"طيران الإمارات"، في إطار تعاون وتكامل الهيئة مع القطاع الخاص، وضمن سياق جهودها في الترويج للوجهات السياحية، ومساعيها لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم.

أوضح الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، فهد حميد الدين، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة السعودية للسياحة وطيران الإمارات، "ستُمكننا من الوصول إلى أكثر من 120 وجهة حول العالم، وجذب السياح منها للوجهات السعودية المختلفة".

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وأضاف: "تُواصل الهيئة السعودية للسياحة جهودها في جذب السياح والترويج للوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية عبر استهداف أهم الأسواق الرئيسة في الخليج والمنطقة والعالم، وإبرام الشراكات الهامة لتحقيق مستهدفات الهيئة وتطلعات منظومة السياحة السعودية".

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