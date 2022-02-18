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السماح بأداء الحج لفئتين فقط من غير السعوديين

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المسجد الحرام
الحج والعمرة

السماح بأداء الحج لفئتين فقط من غير السعوديين

لا تشمل حاملي تأشيرة الزيارة أو تأشيرة الأعمال

دبي - العربية.نت

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حددت وزارة الحج والعمرة السعودية الخميس فئتين فقط من غير السعوديين، يسمح لهما بأداء مناسك فريضة الحج هذا العام.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي: "لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل المملكة"، وهو ما يعني عدم إمكانية حاملي تأشيرة الزيارة، أو تأشيرة الأعمال، التقدم للحصول على تصريح أداء مناسك الحج هذا العام"، بحسب صحيفة "عكاظ".

وحول طريقة وآلية الحج لأداء مناسك الحج هذا العام، والعدد المسموح لضيوف الرحمن لأداء الفريضة سواء من داخل السعودية أو من خارجها، أكدت "الحج والعمرة" أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة.

واقتصر موسم الحج العام الماضي على 60 ألفا فقط من المواطنين (السعوديين) والمقيمين داخل المملكة، مع اشتراط تلقيهم اللقاح ضد فيروس كورونا، في قرار جاء على خلفية استمرار الجائحة.

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