هذه الناقلات الجوية والمطارات الأقل شكاوى في السعودية خلال يناير

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال يناير 2022.

وكشفت الهيئة عن أن إجمالي الشكاوى التي رفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال الشهر الماضي، بلغت 447 شكوى.

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ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، رصد المؤشر أن الخطوط الجوية السعودية، جاءت كأقل شركات الطيران شكاوى بواقع (8) شكاوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر يناير، وصلت إلى 99%، بينما حل "طيران أديل" ثانياً بواقع (20) شكوى لكل 100 ألف مسافر خلال الشهر الماضي وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 96%.

وجاء ثالثا "طيران ناس"، حيث وصل عدد الشكاوى إلى (28) شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 90%، فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر يناير، عن استرجاع قيمة التذاكر أولاً ثم إلغاء الرحلات، ثم تأخير الرحلات.

وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر يناير الماضي، أشار إلى حصول مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 0.3% لكل 100 ألف مسافر خلال يناير وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنوياً، وبواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

وحصل مطار أبها الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنوياً بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر بواقع 2 شكوى وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية، كان مطار نجران هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 4% لكل 100 ألف مسافر بواقع 2 شكوى وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.