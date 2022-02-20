"الخطوط الكويتية" تعيد هيكلة طائراتها من "إيرباص"

قالت مصادر مطلعة إن شركة الخطوط الجوية الكويتية ستعلن غداً الاثنين عن توقيع اتفاقية لإعادة هيكلة أسطول الشركة من طائرات شركة إيرباص.

وبحسب المصادر، فإن هذا الاتفاق يعد أكبر اتفاق يعقده الناقل الوطني مع مصنع طائرات، وتتضمن الاتفاقية المزمع توقيعها بين الخطوط الجوية الكويتية ومصنع إيرباص انضمام عدد من الطائرات الجديدة من نوع إيرباص متنوعة الطرازات والأحجام والسعة لأسطول الكويتية وهو ما سيعتبر نقلة نوعية في تحديث أسطول الطائرات من حيث العدد والأنواع والأحجام والسعة المتاحة لحمل الركاب.

مادة اعلانية

كما سيعقب حفل التوقيع الذي سيحضره رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ووفد رفيع المستوى من شركة إيرباص مؤتمر صحافي لرئيس مجلس الإدارة علي الدخان، يسلط من خلاله الضوء على تفاصيل هذا الاتفاق، والذي سيكون له بالغ التأثير على عمليات التشغيل التجاري للكويتية، بما يحقق أهدافها الاستراتيجية المأمولة وأهمها مواكبة آخر التطورات التكنولوجية والخدماتية في عالم الطيران، نقلاً عن صحيفة "القبس" الكويتية.

كانت الخطوط الكويتية قد أعلنت عن خطتها التشغيلية القادمة، والتي تضمنت فتح عدد من الوجهات الجديدة وزيادة التشغيل إلى وجهات حالية.