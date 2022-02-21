الخطوط الملكية المغربية تطلق خطا جديدا بين الدار البيضاء وتل أبيب 

ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الاثنين، أن الخطوط الملكية المغربية ستطلق خطا جويا جديدا يربط الدار البيضاء بتل أبيب يوم 13 مارس المقبل.

يأتي الإعلان في وقت تقوم وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربفاي بزيارة رسمية إلى المغرب، بينما يتطلع الجانبان لتعزيز التعاون بينهما منذ طبّعا العلاقات في عام 2020.