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الخطوط الملكية المغربية تطلق خطا جديدا بين الدار البيضاء وتل أبيب 

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الخطوط المغربية
الخطوط المغربية
المغرب

الخطوط الملكية المغربية تطلق خطا جديدا بين الدار البيضاء وتل أبيب

يأتي الإعلان في وقت تقوم وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربفاي بزيارة رسمية إلى المغرب

دبي - العربية.نت

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ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الاثنين، أن الخطوط الملكية المغربية ستطلق خطا جويا جديدا يربط الدار البيضاء بتل أبيب يوم 13 مارس المقبل.

يأتي الإعلان في وقت تقوم وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربفاي بزيارة رسمية إلى المغرب، بينما يتطلع الجانبان لتعزيز التعاون بينهما منذ طبّعا العلاقات في عام 2020.

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