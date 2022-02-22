بعدما خفت وطأة أوميكرون.. هل تستعيد نيويورك زخمها؟

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن موجة متحور أوميكرون من فيروس كورونا التي ضربت أواخر العام الماضي وحتى يناير من هذا العام، فعلت ما يكفي لمنع مدينة نيويورك من الوصول إلى هدفها السياحي المتوقع للعام 2021.

وقد عملت وكالة NYC & Company السياحية الرئيسية في المدينة، بجد لتعزيز السياحة من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والفعاليات. وقالت الوكالة في أكتوبر إن العام 2021 يجب أن ينتهي بقدوم 34.6 مليون سائح إلى مدينة نيويورك.

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لكن هذا الهدف كان ممكناً تحقيقه إلى أن ضربت موجة أوميكرون، فالزيادة الكبيرة في الحالات الإيجابية، ليس فقط في المدينة ولكن في جميع أنحاء العالم، أثرت مرة أخرى على السفر.

في المقابل، ذكرت الصحيفة أن 32.9 مليون سائح زاروا نيويورك في 2021، أي أقل بنحو 1.7 مليون زائر مما كان متوقعاً. وبينما تجاوز هذا الرقم عدد السياح الذين جعلوا مدينة نيويورك وجهتهم في العام 2020 بنسبة 47%، إلا أنه لا يزال أقل من نصف 66 مليون شخص سافروا إلى المدينة في 2019.

أجبر شهر يناير 2022 أيضًا شركة NYC & Company على خفض توقعاتها لعدد السياح هذا العام. وكانت وكالة السياحة توقعت تسجيل 57.8 مليون زائر لكنها تقول الآن إن العدد سيكون أقرب إلى 56.5 مليون زائر.

قال شون هينيسي، الأستاذ في جامعة نيويورك، لصحيفة "نيويورك تايمز": "إذا كنت تريد بعض الأخبار السارة، فهي أن السياح أو المسافرين بغرض الترفيه يعودون بقوة إلى حد كبير.. والمثير للدهشة أنهم في كثير من الحالات على استعداد لدفع المزيد مقابل غرفة لليلة واحدة أكثر مما كانوا عليه قبل كوفيد-19. لكن العودة إلى المكتب سارت ببطء، وهذا قلل من التوقعات بحدوث انتعاش قوي في سفر الأعمال".