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"لوفتهانزا" تعلّق رحلاتها إلى أوكرانيا حتى 26 مارس

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طائرة تابعة للخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا)
إحدى طائرات شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"
روسيا و أوكرانيا

"لوفتهانزا" تعلّق رحلاتها إلى أوكرانيا حتى 26 مارس

قالت إنها لا ترى سبباً لإلغائها إلى موسكو

برلين - رويترز

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قالت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، إنها ألغت كل رحلاتها إلى أوكرانيا حتى 26 مارس المقبل، لكنها لا ترى سببا لوقف الرحلات إلى العاصمة الروسية، موسكو.

وذكر متحدث باسم "لوفتهانزا"، أن تفادي المجال الجوي لأوكرانيا قد يزيد زمن الرحلة إلى موسكو.

وأغلقت أوكرانيا مجالها الجوي أمام الرحلات المدنية، اليوم الخميس، بعد أن شنت روسيا غزوا بريا وبحريا وجويا لجارتها، في حين حذرت هيئة تنظيم الطيران في أوروبا من مخاطر على الطيران في المناطق الحدودية.

وكانت شركة خطوط الطيران الألمانية، أعلنت في وقت سابق أنها لم تعلق الرحلات إلى أوكرانيا، لكنها تدرس الوضع.

وأفاد متحدث باسم الشركة، وقتها إن "(لوفتهانزا) تنظر في تعليق الحركة الجوية إلى أوكرانيا، لكن لم تتخذ قرارا بعد وتراقب الوضع بشدة".

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