تأثر رحلات شركاء "طيران الإمارات" إلى روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا

أعلنت شركة طيران الإمارات عن قيام شركائها في الرحلات "فلاي دبي" وخطوط سيبيريا الجوية (S7)، بتعليق رحلاتهما الجوية إلى بعض الوجهات في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا، بسبب إغلاق المجال الجوي فوق هذه المناطق.

وأشارت إلى أن فلاي دبي علقت الرحلات إلى كل من كييف وأوديسا ومينسك حتى 8 مارس/آذار 2022، إلى جانب تعليق رحلات كراسنودار وروستوف حتى 28 فبراير/شباط 2022.

وقالت طيران الإمارات إن خطوط سيبيريا الجوية (S7) هي أكبر شركة طيران خاصة في روسيا، قامت بتعليق رحلاتها حتى 03 مارس 2022 إلى كل من روستوف وكراسنودار وأنابا وغيلينجيك وإليستا وستافروبول وبيلغورود وبريانسك وأوريل وكورسك وفورونيج وسيمفيروبول، بحسب صحيفة "الخليج".

وتعد خطوط S7 الجوية إحدى شركات الخطوط الجوية الشريكة لبرنامج سكاي واردز طيران الإمارات، وتضم (S7) مراكز رئيسية في موسكو ونوفوسيبيرسك وأحد أحدث أساطيل الطائرات في روسيا. وبالتالي، تشغل شركة الطيران هذه رحلات منتظمة إلى بلدان رابطة الدول المستقلة وأوروبا ومنطقة الشرق الأدنى وجنوب شرق آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضافت أن العملاء الذين حجزوا للسفر إلى هذه المدن كوجهة نهائية للسفر، لن يتم قبولهم للصعود على الطائرة. وأكدت ضرورة اتصال العملاء المتأثرين بوكلاء الحجز أو مكتب طيران الإمارات المحلي للحصول على خيارات إعادة الحجز.